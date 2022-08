Em Cotia, cerca de 270 taxistas estão aptos a receber auxílio de R$ 1 mil

O governo federal prevê iniciar os pagamentos do auxílio em 16 de agosto. Cada beneficiário deve receber até 6 parcelas

O governo federal, através do Ministério do Trabalho e Previdência, definiu as regras para a distribuição do auxílio de R$ 1 mil aos motoristas de táxis. Chamado de Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxi (Bem-Taxista), o auxílio teve suas regras publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira da semana passada (28).





Terão direito os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e alvará para prestação do serviço cadastrado nas prefeituras em vigor no dia 31 de maio de 2022. De acordo com a portaria, o benefício também será concedido a quem tem autorização para trabalhar e está vinculado a um desses alvarás.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia informou que, até o momento, cerca de 270 taxistas estão com alvará renovado no município. Ou seja, esses profissionais estão aptos a receberem o auxílio federal, previsto para iniciar em 16 de agosto. Cada beneficiário deve receber até 6 parcelas.