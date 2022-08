Usuários da Uber agora têm acesso à avaliação mais detalhada feita por motoristas; saiba como

Através de poucos cliques dentro da Central de Privacidade do aplicativo todos os usuários da Uber vão ter esse acesso mais específico das avaliações dos motoristas

Foto: Reprodução

Usuários da Uber agora podem ver quantos motoristas avaliaram com cinco estrelas ou menos. Segundo uma publicação no site oficial da empresa, através de poucos cliques dentro da Central de Privacidade do aplicativo todos os usuários da Uber vão ter esse acesso mais específico das avaliações dos motoristas.





O gerente de produtos de privacidade da Uber, Zach Singleton, afirma que a intenção dessa nova funcionalidade dentro do aplicativo é incentivar as experiências positivas entre passageiros e motoristas nas viagens, já que agora o passageiro tem informações mais detalhadas sobre suas avaliações.





Como os passageiros podem acessar essa avaliação:





– Toque na foto do seu perfil (no canto superior direito) e, em seguida, selecione Configurações.





– Toque em “Privacidade” e depois em “Centro de Privacidade”. Deslize para a direita no menu de carrossel e selecione “Quer ver um resumo do seu uso do app da Uber”.





– Deslize para baixo até a sessão “Avaliações” e toque em “Ver minhas avaliações”.