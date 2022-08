Caucaia: Com 1 ano de atraso, duplicação do viaduto sobre a linha férrea “chega à etapa final”

a obra de duplicação do viaduto sobre a linha férrea na Estrada de Caucaia do Alto, finalmente, chegou à etapa final. A Prefeitura chegou a divulgar, por duas vezes, que a obra estava em ‘ritmo acelerado’, mas depois encontrou problemas pelo caminho. A Prefeitura de Cotia anunciou, nesta quarta-feira (31), que. A Prefeitura chegou a divulgar, por duas vezes,





“Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cotia e são a última fase do projeto de duplicação da estrada de Caucaia, pois para que estas intervenções fossem realizadas, a Prefeitura precisava de alguns licenciamentos e autorizações de concessionárias, uma vez que sob o viaduto passa a linha férrea Mairinque-Santos”, disse em nota.





De acordo com a administração municipal, no início de setembro, a empresa contratada pela Prefeitura deve concluir a implantação do canteiro central, a construção dos muros laterais e as calçadas nos dois lados do viaduto. “Ainda no início de setembro, o trecho estará pronto para ser pavimentado. Com a conclusão da obra, o viaduto contará com cerca de 14 metros de largura em cada sentido e iluminação moderna”, complementou.





PROBLEMAS PELO CAMINHO





Ao Cotia e Cia, a Prefeitura chegou a explicar, em reportagem publicada em março, que o viaduto existente foi construído no início da década de 70 e, por isso, “identificou-se a necessidade de execução de uma reestruturação nos pilares, na base e na parte de cima, além de reforço estrutural”.





“Foi necessária também a realização de um escaneamento da estrutura (da obra de arte existente) para identificação dos pontos por onde passam ferragens, por exemplo, já que o viaduto foi executado há quase 50 anos pelo Governo do Estado e Cotia não tem o seu projeto”, explicou.





Ainda de acordo com o Executivo, após o escaneamento, o calculista analisou todos os dados levantados que, entre outros, identificou a existência de caixões perdidos em ambos os lados da estrutura do viaduto e, como a faixa de rolagem pesada vai passar sobre a calçada existente no viaduto atualmente, será preciso fazer uma reestruturação no local.