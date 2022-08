Shopping da região tem espaço para troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo

Local está disponível de terça a sábado, das 14h30 às 15h30 e das 16h às 16h30

Foto: UOL Esporte





O Shopping Granja Vianna, em Cotia, preparou um ambiente para colecionadores trocarem figurinhas do álbum da Copa do Mundo. O espaço, localizado no Piso L1, em frente à Centauro, está preparado e decorado com grama sintética e mesinha para as crianças e os adultos ficarem mais confortáveis durante as trocas.





Além disso, os participantes conhecem também as camisetas oficiais de mais de 15 países, como Portugal, Argentina, Uruguai, Itália, Coréia do Sul, Espanha, México e Equador.





O Local está disponível de terças-feiras a sábado, das 14h30 às 15h30 e das 16h às 16h30.