Churrasqueiros da região vão disputar o Mundial de Churrasco da Bélgica | Neto Rossi

Giovani Zanandrea (Vargem Grande Paulista) e Mau Paroni (Embu das Artes), fundadores da equipe Magnatas BBQ, foram convidados para participar do Mundial de Churrasco da Bélgica, juntamente com a equipe 'Rancho do Maiado'. O evento ocorrerá na cidade de Torhout, entre os dias 2 e 4 de setembro.





O Mundial, que contará com 80 equipes de todas as partes do mundo, deve reunir 150 mil pessoas e será transmitido para mais de 150 países pela televisão, via Web e redes sociais.





À Coluna, Giovani disse que a expectativa é grande e que eles já vêm se preparando para o campeonato mundial há dois anos. “A expectativa é sempre a melhor possível. Óbvio que a gente quer ficar em primeiro, mas é uma turma que curte muito o que faz. Participa de eventos com prazer. A gente gosta de criar, de inventar novos pratos e novos sabores”, explica.





“A expectativa é que a gente entregue um prato brasileiro com um requinte mundial de alto nível”, complementa.





SOBRE O RANCHO DO MAIADO





Rancho do Maiado é um time de Churrasco filiado à Associação dos Churrasqueiros do Brasil (AChB) e integrante da Confederação Panamericana de Churrasco e à World Barbecue Association (WBQA) – Associação Mundial de Churrasco, participando de competições Nacionais e Internacionais desta modalidade.





Ainda integram a equipe do Rancho Maiado o seu capitão, Fábio Maiado (Monte Sião-MG), Rogério Paschoal (Itanhaém-SP), Flávio Dalarme (Lindóia-SP), Anderson Okahara e Fernando Jurado (Três Lagoas-MS), Jorge Fernandes (Bruxelas, Bélgica) e Luiz Gustavo dos Santos (Mairiporã).





Entre os títulos, a equipe foi vice-campeã no Torneio Internacional da ACP (Pucon/Chile), campeã da Copa Sulamericana de Churrasco pela AChB (Campo Grande/Brasil) e Prêmio “Revelação do Ano 2018” pela WBQA-Brasil.





Em 2019, o Rancho do Maiado foi campeão do Frango Torneio Internacional de Fogo de Chão Campo Grande/Brasil e campeão Brasileiro de Churrasco pela WBQA Brasil (conquistando o bicampeonato em 2021). A equipe ainda foi campeã do Paleta Atlântida 22, o melhor entre 1000 equipes.





CARREIRA





Empresário fundador da True Control, Giovani Zanandrea é também fundador do Magnata BBQ, assador profissional desde 2019, campeão brasileiro de Churrasco 2021 com o Rancho do Maiado e especialista em Fogo de Chão. Além disso, tem especialidades em cortes de cordeiro e bovino e foi campeão da Batalha de Chefs 2019.





Já Mau Paroni é Chef formado pela Le Cordon Bleu, Chef de Cozinha e Confeiteiro profissional. Além de Gastrônomo, Paroni é fundador do Magnata BBQ e assador profissional desde 2019. Já foi campeão brasileiro de Churrasco em 2021 com o Rancho do Maiado e campeão da Batalha de Chefs de 2019.