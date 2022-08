Semana tem chuva e frio com mínima de apenas 9ºC em Cotia; confira

Veja como fica a previsão do tempo completa na cidade para esta semana

Foto: Arquivo / Cotia e Cia





Após um mês marcado pelo tempo seco e predominantemente quente, a cidade de Cotia inicia a semana com dias chuvosos e frios. Segundo o site Clima Tempo, a mínima para esta segunda-feira (8) será de 14ºC e a máxima de 19ºC, com chuva predominante durante o dia e à noite.





Já no meio da semana, o inverno dá as caras, com temperaturas podendo baixar para 9ºC no município — com máxima de apenas 14ºC na quinta-feira (11).





As temperaturas devem se manter entre 14ºC e 19ºC nos dois primeiros dias da semana, com queda maior de temperatura a partir da quarta-feira (10), quando a mínima deve ser de 11ºC e a máxima de 16ºC.





Na quarta-feira, ainda há previsão de chuva fraca em Cotia, mas o tempo deve voltar a ficar firme na quinta-feira (11), dia previsto para ser o mais frio da semana.





A chuva deve dar uma trégua mesmo no final de semana, que tem previsão mínima de 11ºC e máxima de 26ºC.