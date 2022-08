Cotia terá Coworking Municipal, espaço gratuito para trabalhar e fazer reuniões

Serão oito lugares nas estações de trabalho que poderão ser utilizadas sem a necessidade de agendamento; saiba mais

Imagem ilustrativa / Vernie Andrea Pexels





Está quase tudo pronto para a entrega do primeiro Coworking Municipal de Cotia. O local oferecerá gratuitamente um espaço físico para que empresários e microempreendedores da cidade possam utilizar a estrutura de trabalho compartilhado para receber clientes, fazer reuniões ou simplesmente realizar atividades da rotina da empresa. O coworking é um projeto da Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, e vai funcionar no Poupa Shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.





Serão oito lugares nas estações de trabalho que poderão ser utilizadas sem a necessidade de agendamento. “Este é um espaço democrático, empreendedores de todos os segmentos poderão utilizar o coworking, trabalhadores autônomos, freelancer. Não precisa agendar, o local estando vago, é só deixar os dados na recepção e utilizar”, explicou o titular da pasta, Fernando Jão.





Também será oferecida uma sala de reunião com uma TV para transmissão de vídeos ou slides reproduzidos de um pendrive e com capacidade para até sete pessoas. Para usar este espaço, no entanto, será preciso agendamento prévio por meio de um canal que será divulgado em breve.





“É um equipamento inovador que, para além de oferecer estrutura com wi-fi, tomadas, impressora e estações compartilhadas, oportuniza a formatação de network. Em uma passagem pelo local, podem nascer grandes redes de relacionamentos e de oportunidades”, disse Fernando Jão.