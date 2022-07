Prefeitura realiza plantio de árvores em Cotia para ter ‘espaços cada vez mais verdes’

Ação para celebrar o ‘Dia da Floresta’ foi coordenada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. “Em breve, vamos poder visualizar espaços totalmente diferentes, com o crescimento dessas árvores”, disse o secretário interino da pasta

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, realizou, no último domingo (17), o plantio de centenas de Ipês-Roxo em alguns trechos do canteiro central da avenida Joaquim Barreto, no Atalaia. A ação foi realizada para celebrar o ‘Dia da Floresta’, comemorado na data do plantio.









A ação do Cotia + Verde faz parte do Programa de Arborização Urbana, implantado pela gestão Rogério Franco, que já passou por diversos bairros, realizando o plantio de mudas de árvores por toda a cidade.





O secretário interino do Verde e Meio Ambiente, Agnaldo Gomes, destacou a importância de ampliar os espaços verdes na cidade. “O nosso programa surgiu justamente com essa necessidade de possuirmos cada vez mais espaços verdes na cidade. Poder levar essa iniciativa a mais bairros nos deixa muito contentes. Em breve, vamos poder visualizar espaços totalmente diferentes, com o crescimento dessas árvores”, lembrou.









Esta edição do Cotia + Verde contou com a presença dos colaboradores da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, além da parceria com as secretarias de Obras e Infraestrutura Urbana, Transportes e Mobilidade e de representantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente.