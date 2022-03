Saiba onde estão os loteamentos irregulares em Cotia

A Prefeitura tem um link no site que disponibiliza os endereços dos loteamentos irregulares; somente no bairro Caputera são três. Veja onde estão os demais

Um desses loteamentos irregulares está no Jd Caiapiá. A Prefeitura retirou as faixas que anunciavam a venda de terrenos após denúncia do Cotia e Cia





A Prefeitura de Cotia tem um link no site que disponibiliza os endereços dos loteamentos irregulares no município. São 11 no total.









Desses 11, seis não estão legalizados e cinco estão sob investigação.





São três loteamentos no bairro Caputera, dois em Caucaia do Alto, dois no Ressaca, um no Jd Panorama, um no Caiapiá, um no Jd do Engenho e um na Estrada da Barragem.