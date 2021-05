Globo mostra ao vivo desmatamento ilegal em Cotia e cobra autoridades municipais

Destaque

O programa SPTV, da Rede Globo, mostrou, em reportagem que foi ao ar nesta quinta-feira (13), o desmatamento provocado por um loteamento ilegal em uma área de 200 mil metros quadrados na divisa de Cotia com Embu das ArtesA denúncia, que já havia sido publicada pelo Cotia e Cia, foi encaminhada por moradores da região. O local, segundo eles, dará espaço para um loteamento, com pequenos lotes de 125 metros quadrados, no valor de R$ 30 mil cada.



Acontece que o empreendimento não tem autorização de órgãos ambientais. Havia, inclusive, uma placa no terreno indicando que a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) tinha autorizado a intervenção na área, o que não é verdade.



“Esclarecemos que os documentos indicados na placa não condizem com o local, inclusive sendo um deles falso, portanto, a obra não foi autorizada pela Cetesb”, disse em nota. A placa foi retirada do local.



A reportagem do SPTV flagrou ao vivo do helicóptero máquinas trabalhando no terreno em plena luz do dia. Por mais que a denúncia já esteja formalizada junto a Cetesb e a Prefeitura de Cotia, não havia fiscalização no momento, e o desmatamento prosseguia tranquilamente.



Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou que teve ciência dos fatos somente agora. Por conta disso, disse que encaminhou a denúncia para o departamento de fiscalização apurar os fatos.