Gasolina já é vendida por R$ 5,45 em posto de Cotia após redução da Petrobras | Rudney Oliveira

A gasolina em Cotia varia de R$ 5,45 a R$ 5,80 a depender do posto e do bairro.

Foto: Agência Brasil









Após a Petrobras anunciar a primeira redução do preço da gasolina do ano , o posto de combustível Auto Posto RT 37 que fica na rodovia Raposo Tavares (KM 37), sentido interior, reduziu o valor da gasolina em R$ 0,15 e está vendendo a R$ 5,45 o litro nesta quarta-feira (20).





De acordo com a direção do posto apesar do anúncio de redução de R$ 0,20 feito pela Petrobras, não foi possível reduzir o total, isso porque a distribuidora do posto repassou apenas R$ 0,12 de desconto, o motivo seria os 27% de etanol anidro que são misturados a gasolina e esse etanol não teve redução.





O etanol no posto de combustível é vendido a R$ 3,95 o litro.





O valor do RT 37 é um dos mais baratos da região que varia de R$ 5,45 a R$ 5,85 a depender do posto de combustível e bairro.