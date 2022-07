Kits de uniforme escolar são entregues em Vargem Grande; Cotia segue sem previsão

Mais de 5 mil kits começaram a ser entregues nesta semana aos alunos de VGP; já em Cotia, a última entrega dos uniformes foi feita em 2020, antes da pandemia

Foto: Divulgação / Prefeitura de Vargem Grande Pta





Os alunos da rede municipal de ensino de Vargem Grande Paulista estão recebendo uniforme escolar. São mais de 5 mil kits completos que começaram a ser entregues nesta terça-feira (12) pela Prefeitura. A entrega oficial foi feita nas escolas dos bairros Parque do Agreste e Capela de São Pedro.





São 5.247 kits contendo: 2 camisetas de manga longa, 3 camisetas de manga curta, 2 calças, 2 bermudas (meninos) ou 2 shorts saia (meninas), 1 Blusão, 3 pares de meias, 1 tênis e 1 mochila.





Segundo o prefeito Josué Ramos, a última entrega dos uniformes foi feita no segundo semestre de 2021 devido à pandemia. “Todas as crianças receberam o uniforme há menos de um ano, após o retorno dos alunos para as aulas presenciais, pois até então, estavam todos em casa. E, agora, novamente o kit.”





Já em Cotia, a entrega dos uniformes escolares para este ano ainda segue incerta. A última entrega de uniformes foi realizada em 2020, antes da pandemia. Com isso, os alunos vão com roupa do dia a dia, já que os uniformes não servem mais.





Em nota enviada ao Cotia e Cia no mês de junho, a Secretaria Municipal de Educação explicou que lançou uma licitação para aquisição dos uniformes escolares para os mais de 30 mil alunos da rede municipal. Mas segundo a pasta, o processo de compra não foi concluído até o momento, “pois as empresas fornecedoras informaram que estão com dificuldades para elaborar cotações por falta de matéria-prima no mercado”.





“Tão logo esta situação se normalize, a Secretaria fará a conclusão do processo e aquisição dos uniformes”, concluiu [LEIA A REPORTAGEM COMPLETA AQUI].





Cotia e Cia conferiu no Portal da Transparência da Prefeitura de Cotia, mas não havia nenhum edital publicado para aquisição dos uniformes nesta sexta-feira (15).