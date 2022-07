Paciente consegue vaga para tratamento de hemodiálise após contato do Cotia e Cia

Morador de Cotia ficou duas semanas aguardando pela vaga, que só saiu hoje (15) em Itapecerica da Serra

Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução





Morador de Cotia, Tadeu Amaro Gomes do Santos, de 54 anos, conseguiu uma vaga para iniciar o tratamento de hemodiálise no centro médico DaVita Brasil Nefrologia, em Itapecerica da Serra (SP).





O paciente deu entrada no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Taboão da Serra no dia 29 de junho, mas a vaga só saiu nesta sexta-feira (15), após contato da reportagem do Cotia e Cia com a unidade e com a Secretaria de Estado da Saúde.





A informação foi passada pela esposa de Tadeu e confirmada pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, em e-mail enviado ao Cotia e Cia, no final da tarde desta quinta-feira (14).