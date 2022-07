Estrada de Caucaia terá lombadas removidas e trecho sem radar; veja detalhes | RUDNEY

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade respondeu nossas dúvidas; veja

Radares são implantados na estrada de Caucaia. Foto: Prefeitura de Cotia





Um leitor do Cotia e Cia nos enviou a seguinte pergunta : “Vocês sabem dizer se as lombadas da estrada de Caucaia serão retiradas?” Não sabíamos a resposta. Além desta dúvida, nos surgiu outra: o trecho da estrada que pertence a Vargem Grande Paulista terá radares ou não?









Fizemos então contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia para tirar as dúvidas. Por meio da assessoria de imprensa, a pasta respondeu, nesta segunda-feira (4), que no trecho que pertence a Vargem Grande (entre o Tijuco Preto e o bairro dos Pereiras) não será instalada a fiscalização eletrônica de velocidade justamente por se tratar de um trecho do município vizinho.









Mas a Setram disse que, neste trecho, no entanto, serão instalados módulos sonorizadores para ajudar a diminuir a velocidade dos veículos. Além disso, também serão mantidas as lombadas físicas.





Agora, no restante da estrada, que pertence ao município de Cotia, a Secretaria afirmou que as lombadas físicas serão removidas.