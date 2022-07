Bienal do Livro de SP: Um mergulho no paraíso da diversidade cultural | Neto Rossi

Evento multicultural acontece no Expo Center Norte e segue até o dia 10 de julho. Para os amantes da literatura e da arte, uma ótima dica para programação em família

a 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no Expo Center Norte. O evento, que segue até dia 10 de julho, faz você mergulhar no paraíso da diversidade cultural.





Em números, a Bienal se apresenta com 1.300 horas de programação cultural, 500 atrações, 185 expositores, 65 mil m² de ocupação, 300 autores nacionais e internacionais, 3 milhões de livros e oito espaços culturais. O evento espera receber 600 mil visitantes.





Eu estive lá neste domingo (3) com minha filha e minha mãe. Fomos, primeiramente, para prestigiar o lançamento da nova edição do livro ‘Espiritismo e Ecologia’, do nosso amigo e jornalista André Trigueiro.













Após fotos e autógrafos, passeamos pelo imenso local, que conta com setores de gastronomia, espaços para crianças, cordel e repente, entre outros. Ou seja, uma programação multicultural completa e abrangente, que mescla literatura, gastronomia, cultura, negócios e muita diversão!





O evento é palco para celebrar a transformação que os livros fazem na vida das pessoas, e mais uma vez supera todas as expectativas comercializando 100% do espaço disponível com diversos expositores trazendo novidades para todos os públicos.





Para celebrar os 200 anos da independência do Brasil, a Bienal presta homenagem a Portugal, que traz uma comitiva e uma programação especial no “Pavilhão Portugal”, com artistas e a discussão em torno da literatura portuguesa, com destaque para o escritor e vencedor do Nobel de Literatura, José Saramago.





Não perca! Leve sua família e aproveite esse momento único!





Serviço





26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo





Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 | Vila Guilherme | São Paulo (Ônibus circularão com ida e volta ao Expo Center Norte a partir da estação Portuguesa-Tietê (Linha Norte-Sul) todos os dias do evento)





Data: 2 a 10 de Julho de 2022





Horários: Segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, sábados e domingos, das 10h às 22h. Entrada no evento até as 21h. Dia 10/07, entrada até as 19h





Ingressos: Inteira R$ 30,00, estudantes R$ 15,00 (menores de 12 anos, maiores de 60 anos e detentores de credencial plena do Sesc não pagam ingresso). A entrada pode ser adquirida pelo site do evento.





Cashback: Ao comprar um ingresso, todos os visitantes recebem “cashback”, ou seja o retorno de uma parte do valor pago – no caso, R$ 10 para a entrada inteira e R$ 5 para a meia-entrada – para ser utilizado na compra de livros.













Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna

assuntos diversos sobre a cidade e a região.