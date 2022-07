Moradora de Cotia viraliza ao fazer o “L” de Lula no programa Sílvio Santos

No momento do gesto, o deputado federal Frederico D’Ávila (PL), correligionário e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), dava entrevista

Letícia, 16, fez gesto em apoio ao ex-presidente durante programa do Sílvio Santos no SBT. Foto: Reprodução / Redes sociais

A moradora de Cotiaviralizou nas redes sociais ao fazerem referência ao ex-presidentedurante o programa de Sílvio Santos, no domingo retrasado (26). No momento, o deputado federal), correligionário e apoiador do presidentedava entrevista.Em entrevista ao, Letícia disse que, após o episódio, foi proibida pela produção de voltar à emissora. Segundo ela, odeu o recado pela caravanista.disse.Letícia disse não ter planejado usar uma roupa vermelha, cor que integra a campanha de Lula., garantiu. Ela conta que, no dia da gravação, realizada em 24 de junho, a decisão de fazer o "L" com a mão aconteceu após ela notar que o parlamentar bolsonarista fez comentários pró-governo.