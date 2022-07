Cotia abre Processo Seletivo para contratação temporária de cuidador e auxiliar

A Prefeitura realizará o Processo Seletivo para contratação temporária para os cargos de auxiliar de educador/cuidador e de educador/cuidador para atuarem junto aos serviços de Proteção Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social. As inscrições começam nesta quarta-feira (20) e terminam no dia 27/07.

Para a vaga de auxiliar de cuidador é necessário o profissional ter Ensino Fundamental e curso de capacitação específica para a função. Em caso de experiência comprovada por, no mínimo, 1 (um) ano, substituirá a capacitação específica.

Já para vaga de Cuidador é necessário o profissional ter Ensino Médio e curso de capacitação específica para a função. Em caso de experiência comprovada por, no mínimo, 1 (um) ano, substituirá a capacitação específica.

Os interessados devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, na avenida Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique, de segunda a sexta, das 9h às 17h, para realizar a inscrição.

Ao todo são 16 vagas sendo 8 para cada cargo e 2 vagas reservadas para PCD. O edital com todas as informações pode ser consultado pelo site da Prefeitura, no link clicando aqui.