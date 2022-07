Elevador de ônibus não funciona e cadeirante é deixado para trás no Terminal de Cotia

Caso ocorreu neste domingo (17); Viação Raposo Tavares e EMTU se posicionaram sobre o ocorrido; confira a reportagem

Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia por Joselina de Oliveira





Um cadeirante não conseguiu embarcar em um ônibus com destino ao Jardim Monte Verde, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, por volta das 18h30 deste domingo (17), porque o elevador não funcionou. O caso foi relatado ao Cotia e Cia por Joselina Pereira de Oliveira, que estava no Terminal Metropolitano de Cotia no momento e flagrou todo o ocorrido.





Segundo ela, assim que o ônibus parou no terminal, o motorista ficou tentando descer a rampa de acesso pelo controle, mas não conseguiu. Após as tentativas, Joselina disse que o fiscal deu permissão para o motorista seguir viagem sem o cadeirante.





“O fiscal falou que o ônibus seguiria viagem e ele iria no próximo, pois o elevador não estava funcionando. Mas como estava muito frio, eu acabei pagando um Uber. O Uber me deixou em casa e deixou ele no Monte Verde. O próximo ônibus ia passar só às 19h50”, relata.





Segundo Joselina, o cadeirante tinha por volta de 40 anos e estava acompanhado por uma criança de uns 12 anos. O ônibus é o da linha 351. A reportagem não conseguiu fazer contato com ele.





OUTRO LADO





Procurada pelo Cotia e Cia, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que o ônibus que apresentou falha no elevador, com vistoria válida até 29/09/2022, já foi retirado da operação para manutenção.

A EMTU disse ainda que uma inspeção mais detalhada será feita no equipamento "para garantir o adequado funcionamento".

Segundo a Viação Raposo Tavares, que opera a linha, como procedimento, o passageiro foi orientado a embarcar na viagem seguinte, às 19h16, conforme tabela horária de domingo.





(ESSA MATÉRIA FOI CORRIGIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O CADEIRANTE ESTAVA ACOMPANHADO)