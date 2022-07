Creche do Arakan traz mudanças em escolas da região e pais são pegos de surpresa

Alunos de duas creches e uma escola da região serão remanejados com a inauguração da nova unidade; pais se reúnem em escola e protestam contra medida; entenda

Pais de alunos do CE João Mendes se reuniram na tarde de hoje (28) na unidade para contestar a mudança. Foto: Redes sociais





A Prefeitura de Cotia vai inaugurar a creche do Arakan, na região do Morro do Macaco, no dia 10 de agosto. A informação foi confirmada ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (28). A unidade tem capacidade para receber cerca de 800 crianças. Mas nem todos da comunidade ficaram contentes com a notícia.





Alguns pais de alunos do Centro Educacional João Pires Mendes questionam a mudança. Com a inauguração da creche do Arakan, seus filhos serão remanejados para lá. Os pais foram informados nesta quarta (27).





“Isso é inadmissível! Não avisaram antes, não perguntaram se os pais querem ou não, não perguntaram se os pais podem ou não. Não falo só por mim, existem pais que vão a pé para a escola, pois não têm como pagar uma van escolar”, disse Jackeline Souza, mãe de um aluno do centro educacional.









Alguns pais foram até a unidade na tarde de hoje para buscar informações e contestar a mudança repentina. Eles foram atendidos no pátio da unidade pela direção. Cotia e Cia está em contato com os pais e atualizará as informações em breve.





A mudança não ocorre somente no CE João Mendes. Alunos da Escola Municipal Jardim Cotia também serão remanejados. A Secretaria Municipal de Educação informou ao Cotia e Cia que essas duas unidades atenderão em período integral as crianças de berçário que estão fora da escola no momento.





Em relação aos professores e auxiliares de classe, a pasta explicou que eles passarão por nova atribuição de classe e poderão escolher as salas que serão abertas nestas unidades escolares.





O mesmo não acontece com o CE Tereza Rivera, que encerrará as atividades definitivamente, de acordo com a Educação.





“Em algumas situações, o remanejamento de alunos poderá acarretar em maior distância, mas para que a rede municipal possa atender o maior número de crianças em idade de berçário, será necessário este remanejamento. A prioridade da Educação é atender todas as crianças do município”, disse em nota a pasta.





O CE Arakan será gerenciado por uma OS que oferecerá atendimento diferenciado, nova experiência com atendimento extracurricular.