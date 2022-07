“Terreno barato demais? Cuidado! Pode ser fraude”, alerta Prefeitura de Cotia

Secretaria de Habitação e Urbanismo disponibiliza consulta para saber quais loteamentos estão regulares e irregulares no município; veja





No site da Prefeitura de Cotia, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo disponibiliza um canal de consulta de loteamentos regulares e irregulares.





Ao todo, a cidade tem 15 loteamentos irregulares, conforme a Habitação.





“Você sabia que negociar terreno sem licenciamento é crime? SIM! A Lei Federal nº 6.766/79 determina isso, e regulamenta as condições de como pode ser executado o parcelamento do solo urbano, sendo uma ferramenta importante para proteção do patrimônio da população. Assim, nunca compre um lote sem antes checar as condições legais da área. Não deixe seu sonho se transformar em pesadelo”, informa.