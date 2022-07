Pq. Teresa Maia, na Granja Viana, ganha iluminação e funcionará em horário noturno

Serviço deve ser concluído na primeira quinzena de agosto





O Parque Teresa Maia, na Granja Viana, em Cotia, está recebendo serviço de iluminação pública da Prefeitura de Cotia. Assim que o serviço for finalizado, a Prefeitura informou que estenderá o horário de abertura do parque para o período noturno.





De acordo com o Departamento de Iluminação Pública, da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, estão sendo instalados mais de 4.900 metros de cabos, toda a fiação será subterrânea e o parque vai ganhar quase 50 postes de aço galvanizado a fogo, com alturas de 7 e 10 metros. Também serão instaladas mais de 60 luminárias de alto rendimento com lâmpadas LED.





A expectativa é que o serviço esteja concluído na primeira quinzena de agosto.





O Parque Teresa Maia tem mais de 23,2 mil metros quadrados, área de lazer, academia ao ar livre, banheiros, nascente e um lago.





O parque conta ainda com uma trilha de caminhada e muitas árvores. O Teresa Maia fica na rua Santarém, 13, Vila Santo Antônio de Carapicuíba, região da Granja Viana.