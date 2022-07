Cotia será representada na Taça das Favelas | Neto Rossi

Seleção Morro do Impírio estreia no dia 7 de agosto; confira

Foto: Reprodução / Redes sociais





Após dois anos sem acontecer devido à pandemia, a Taça das Favelas vai ter nova edição em 2022 e com um time que representa Cotia, a Seleção Morro do Impírio.





A estreia da equipe, que conta com 30 adolescentes, de 15 a 17 anos, será no domingo, dia 7 de agosto, contra a Seleção da Favela de Paraisópolis. O jogo acontece no Centro Educacional e Esportivo Vicente Ítalo Feola, na Vila Manchester, Zona Leste de São Paulo.





O Morro do Impírio teve apoio da Clínica Climesc, através do Dr João de Deus e da Dra Larissa, que realizaram todos os exames médicos solicitados sem cobrar nada.





A equipe é liderada e dirigida por Buiu, do Jd. Leonor, Gustavo Ferrera, do Jd. Impírio, e os professores Logan, Zé Luiz e João Paulo.





SOBRE A TAÇA DAS FAVELAS





A edição de 2022 da Taça das Favelas comemora os dez anos do torneio, que terá ainda o primeiro campeonato em nível nacional, a Taça das Favelas Brasil, o Favelão 2022.





A Taça das Favelas São Paulo 2022 será disputada entre 128 seleções, 32 femininas e 96 masculinas. Os jogos começam neste sábado (30), na Vila Manchester, e as grandes finais serão no dia 8 de outubro.





A etapa nacional, o Favelão, está marcada para os meses de outubro e novembro. O torneio é organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e produzido pela InFavela.