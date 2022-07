Ruas de Cotia passam por mudanças viárias; confira

As mudanças visam dar mais fluidez ao fluxo de veículos e otimizar o uso da malha viária

Foto: Prefeitura de Cotia





Já estão em vigor algumas mudanças viárias implantadas pela Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia. As mudanças visam dar mais fluidez ao fluxo de veículos e otimizar o uso da malha viária. As mudanças foram implantadas nas ruas Nicolau Espinosa Linhares (Centro), São Francisco (Granja Viana), Engenho (Monjolo), Palmas e Eduardo (Centro).





Na região central, a rua Nicolau Espinosa Linhares passou a ser sentido único (sentido av. Tore Albert Munck) e pode ser acessada apenas pela rua Guido Fecchio. Também foi implantada mudança na rua Palmas. O trecho de aproximadamente 60 metros, entre as ruas Irene e Eduardo, passou a ser mão única (sentido Irene x Eduardo).





A rua São Francisco, na Granja Viana, passou a ter um trecho de mão única. A partir do encontro com a rua São José, a rua São Francisco foi unificada com tráfego permitido apenas no sentido rua Santo Antônio.





Um trecho com cerca de 600 metros da rua do Engenho, no bairro do Monjolo, também passou a ser mão única (entre as ruas Pilão e da Fonte). De acordo com a Setram, todas as mudanças foram alvo de estudos e de testes com equipamentos apropriados e todas as alterações no viário estão devidamente sinalizadas para orientar os motoristas que trafegam pelo local.