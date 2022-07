Circo Zanni, em Cotia, recebe o Piccolo Circo, um espetáculo para toda família | Neto Rossi

Uma bailarina, uma trapezista, um homem forte, um apresentador, acrobatas, uma dupla de palhaços e músicos integram o elenco deste teatro de variedades; adquira já o ingresso

Circo Zanni, em Cotia, recebe neste sábado (30) o espetáculo Piccolo Circo, a partir das 19h. O Zanni está localizado na rua Vaticano, nº2, Jardim Fontana (Km 26 da Rodovia Raposo Tavares). Os ingressos estão à venda AQUI.





O Piccolo Circo - Teatro de Variedades é um espetáculo ingênuo e poético, em formato clássico de variedades, realizado por uma pequena companhia circense, tipicamente brasileira e “verdadeiramente encantador”.





Uma bailarina, uma trapezista, um homem forte, um apresentador, acrobatas, uma dupla de palhaços e de músicos integram o elenco deste circo. No programa musical, valsa, choro, maxixe e blues – ritmos muito apreciados no início do século e hoje.





O espetáculo situa-se no início de 1900. Alguns relatos sobre a história das personagens trazem ao público informações sobre a história do circo, da cultura e dos costumes desta época em que o circo vive grande beleza e glamour. A rima e a poesia fazem parte do universo dos palhaços e o humor é ingênuo e gentil.





A banda executa a música ao vivo e contracena com os palhaços cantores, com piano, violão, contrabaixo, acordeon, pandeiro e percussão.





As reprises, as coreografias, as músicas e o tratamento da linguagem verbal retratam um universo tipicamente brasileiro.





São 14 artistas em cena, que se revezam entre os números de habilidades circenses, banda e contrarregragem.





Sem dúvidas, um passeio divertido para toda a família.





Serviço:





Piccolo Circo - Teatro de Variedades





Dia 30/07/22, sábado, às 19h





Os ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital





Inteira: R$60 / Meia: R$30





Livre para todas as idades.





Local: Circo Zanni





Rua Vaticano, nº2, Jardim Fontana, Cotia/SP





Km 26 da Rodovia Raposo Tavares