Estado de SP registra 741 casos de varíola dos macacos; região tem 41 confirmados

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta quarta-feira (27) junto à Secretaria de Estado da Saúde

Foto: Freepick





O Estado de São Paulo registrou, nesta quarta-feira (27), 741 casos de varíola dos macacos. Somente a Capital Paulista tem 614 casos da doença confirmados. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde.





Na região, a cidade que mais registrou a infecção foi Itapevi, com 10 casos até o momento. Em seguida vem Osasco, com oito casos.





Segundo a Secretaria de Saúde, Barueri tem 5 casos, Cajamar 3, Carapicuíba 2, Cotia 3, Embu das Artes 3, Itapecerica da Serra 4, Jandira 1 e Taboão da Serra 2. Na soma, portanto, a região tem 41 casos de varíola dos macacos de acordo com a Saúde.





Segundo a pasta, todos os pacientes estão com boa evolução do quadro e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas dos seus respectivos municípios, com o apoio do Estado.





O vírus da Monkeypox faz parte da mesma família da varíola e é importante salientar que o atual surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos. A transmissão ocorre entre pessoas e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual.





Prevenção contra a Monkeypox (MPX)





- Evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele;





- Evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com a doença;





- Higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool gel;





- Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais;





- Uso de máscaras, protegendo contra gotículas e saliva, entre casos confirmados e contactantes.





Sintomas da Monkeypox (MPX)





- O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus;





- Caroço no pescoço, axila e virilhas;





- Febre;





- Dor de cabeça;





- Calafrios;





- Cansaço;





- Dores musculares.