3ª no ranking de desmatamento, Cotia promove palestra sobre gestão ambiental

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia promoveu uma palestra, nesta semana, sobre gestão ambiental com o engenheiro agrônomo, gestor público, gestor ambiental e perito ambiental, José Walter Figueiredo Silva.





Participaram do encontro colaboradores das secretarias do Verde e do Meio Ambiente, da Saúde, da Habitação e Urbanismo, de Obras e Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Social, além do Conselho Municipal do Meio Ambiente.





“Estamos empenhados em proteger os nossos recursos naturais e garantir o crescimento sustentável de Cotia”, disse o secretário interino do Verde e do Meio Ambiente, Agnaldo Gomes.





Durante a palestra, José Walter abordou o tema 'A Floresta Urbana no Município VerdeAzul'. Em sua apresentação, o engenheiro agrônomo falou, entre outros temas, sobre os passos que o município precisa dar no sentido de aumentar a sua pontuação no Programa Estadual Município VerdeAzul.





O objetivo do programa é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado.





3ª no ranking de desmatamento





De acordo com um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Cotia é a terceira cidade de São Paulo que mais desmatou mata nativa [RELEMBRE AQUI].





Uma das áreas desflorestadas entre 2020 e 2021, segundo a pesquisa, fica às margens da Rodovia Raposo Tavares. Ainda segundo o estudo, em Cotia, o salto começou em 2018.





Mas para a Prefeitura, o desmatamento ocorre porque o município é “alvo constante de criminosos que desmatam com intuito de realizar parcelamentos do solo de forma irregular.”





VEJA ABAIXO A NOTA NA ÍNTEGRA





A Prefeitura informa que o município de Cotia, segundo os dados estaduais, possui uma das maiores coberturas vegetais incluindo vegetação nativa do Bioma “Mata Atlântica” da região metropolitana de São Paulo.





Devido a expansão urbana e a pressão por moradias, o município torna-se alvo constante de criminosos que desmatam com intuito de realizar parcelamentos do solo de forma irregular.





Vale salientar ainda o fato de que as autorizações para supressão em “Fragmentos Florestais” são emitidas pela CETESB - Órgão Ambiental Estadual, visto que, o município só pode autorizar mediante a um processo administrativo, que após criteriosa análise dos profissionais habilitados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, emite autorização para supressão somente de árvores isoladas que se encontrem fora de Áreas de Preservação Ambiental.





Para coibir as práticas de Crimes Ambientais a Cidade de Cotia conta com um efetivo da Guarda Civil Ambiental no qual ao constatar possíveis infrações ambientais, autua, lavra Auto de infração, e conduz coercitivamente o infrator à delegacia especializada em crimes ambientais.





Cabe ressaltar também que, além da vegetação nativa da Mata Atlântica, mais de 1/3 do território municipal é ocupado pela reserva florestal do Morro Grande. E que Cotia possui a Área de Preservação Permanente (APA) de Itupararanga e parte na Área de Proteção de Manancial de Guarapiranga, todas preservadas.