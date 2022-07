Apae Cotia recebe visita de pilotos da Stock Car | Neto Rossi

Ação foi organizada pela equipe de Sustentabilidade Social da Blau Farmacêutica

Foto: Divulgação / Apae Cotia





A Apae de Cotia recebeu a visita dos pilotos da Stock Car, Allam Khodair e Diego Nunes, na última quarta-feira (27). O evento teve a participação das crianças que fazem parte do Programa de Estimulação Precoce (PEP), que é patrocinado há três anos pela Blau Farmacêutica.





A ação foi organizada pela equipe de Sustentabilidade Social da Blau. As crianças juntas com os pais apresentaram uma dança para os visitantes. Depois, os pilotos Diego e Allam deram autógrafos nos bonés delas.





No final do evento, os pilotos abriram o carro para que as crianças pudessem entrar e tirar fotos.









SOBRE O PEP





O Programa de Estimulação Precoce (PEP) atende cerca de 40 crianças com idades entre 0 a 6 anos. As atividades envolvem atendimentos terapêuticos, fonoaudiólogos, neuropediatriátricos, entre outros.