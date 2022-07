Abertas as inscrições para aulas de Zumba e Ritmos no Centro Cultural de Caucaia

As inscrições devem ser feitas presencialmente





Estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de Zumba e Ritmos oferecidas pela Prefeitura de Cotia no Centro Cultural de Caucaia do Alto. As aulas são mediadas pela professora Kelly Silva e começam no dia 2 de agosto. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Rua José Lopes Neto, 320, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Serão duas turmas, duas vezes por semana, para cada modalidade, sendo 60 vagas para cada categoria. Zumba acontece às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 8h30, e, Ritmos, todas as quartas e sextas-feiras, das 19h às 20h. Para ambas as modalidades é preciso ter idade a partir de 16 anos.

Para se inscrever é preciso levar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, comprovante de vacinação e uma foto 3x4 para a carteirinha. No caso de rematrícula, precisa apresentar cópia do comprovante de residência atualizado, comprovante de vacinação e uma foto 3x4. Informações 11 4614-0061.