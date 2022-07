Cotia realiza Marcha para Jesus neste sábado (30); veja as atrações musicais

Evento religioso é realizado pela Associação Brasileira de Pastores com o apoio da Prefeitura de Cotia

Foto: Arquivo / Cotia e Cia





A Associação Brasileira de Pastores realiza, neste sábado (30), a Marcha para Jesus de Cotia. A concentração será no Complexo Esportivo do Atalaia. Às 10h, a marcha sairá sentido recinto em frente à Prefeitura, onde será encerrada com atrações musicais.





Às 18h acontecerá o show da banda ‘Juízo Final’ e, na sequência, haverá show com ‘DJ MP7’.





Já às 20h, sobe ao palco a banda ‘Ao Cubo’, que encerrará a programação do evento que está sendo retomado depois de uma pausa imposta pelas medidas de proteção à covid-19.





A Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial de eventos do município e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia.