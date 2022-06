Semáforos provisórios e sistema ‘pare e siga’ entram em operação no pontilhão de Caucaia do Alto

Operação seria iniciada na segunda-feira (6), mas foi adiada para esta quarta-feira (8).





Por conta da duplicação do viaduto da estrada de Caucaia, começou a funcionar nesta nesta quarta-feira (8) os semáforos provisórios no trecho da obra e o sistema ‘pare e siga’.Segundo a Prefeitura, isso se dá por conta da necessidade de interdição de parte do leito carroçável do viaduto. Os motoristas que seguirem em sentidos opostos da via devem ficar atentos, pois terão que fazer o revezamento para a passagem.”, explicou a Prefeitura em nota.De acordo com o Executivo, a duplicação do viaduto é a etapa final “”.