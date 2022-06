Cotia contrata por R$908 mil empresa para construção de um novo Cras

Recentemente, os serviços do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Socia) foram centralizados em um prédio cujo aluguel é de R$28 mil

Arte: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

A Prefeitura de Cotia contratou, por R$ 908,1 mil, a empresa Construalpha, com sede em Alphaville, em Barueri, para a construção do novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A nova sede, segundo o contrato, será construída no Jardim Arco Íris, com prazo de oito meses.





Diário Oficial do município [VEJA AQUI O CONTRATO] O contrato foi firmado no último dia 2 e está publicado no













A Prefeitura paga mensalmente aluguel de R$28 mil na nova instalação. Como o contrato é pelo período de três anos, o seu valor total é de R$ 1 milhão.

(ESSA REPORTAGEM FAZ PARTE DA COLUNA ‘DE OLHO NA CONTA’, CUJO OBJETIVO É MOSTRAR ONDE E DE QUE FORMA O DINHEIRO PÚBLICO ESTÁ SENDO APLICADO)