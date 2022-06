Sem fiscalização, Templo Zu Lai registra congestionamento novamente; VÍDEO

Vídeo enviado à reportagem mostra que não havia nenhuma viatura da Setram no local nesta sexta-feira (17), conforme prometido pela Prefeitura

Imagens da entrada do Templo Zu Lai enviadas ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (17)





Visitantes do Templo Zu Lai, em Cotia, voltaram a causar trânsito nesta sexta-feira (17) na Estrada Fernando Nobre, no Parque Rincão. Imagens enviadas à reportagem mostram a fila de carros ocupando parte da via. No vídeo [VEJA NO FINAL DA MATÉRIA] também é possível ver que não havia agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (Setram) no momento.





“As pessoas vão fazendo um trânsito aqui na estrada e o Templo fala que ajuda a gente, mas olha o que eles fizeram, eles isolaram o estacionamento deles externo que poderia ajudar no fluxo”, narra a síndica do condomínio Recanto das Flores, Andressa Rodrigues Silva. O residencial fica ao lado do Templo Zu Lai.





Cotia e Cia publicou uma reportagem abordando o mesmo problema [VEJA AQUI]. Os moradores do Recanto das Flores reclamaram que os visitantes do Templo Zu Lai estavam parando seus carros na entrada do condomínio, impedindo as pessoas de entrarem e saírem. Na terça-feira (14),. Os moradores doreclamaram que osimpedindo as pessoas de entrarem e saírem.





Em contato com a reportagem, a Prefeitura de Cotia disse que a Setram implantou uma terceira faixa no sentido da rodovia Raposo Tavares para dar mais fluidez ao trânsito "causado pelo grande número de veículos que têm como destino o Templo".





"Esta é a única opção para os motoristas que vão acessar o Zu Lai. Além disso, a Setram regulamentou a proibição de estacionamento nos 100 metros anteriores e posteriores ao Templo, nos dois sentidos", informou.





Mas de acordo com Andressa, síndica do Recanto das Flores, não havia nenhuma faixa no local. “Já tinham carros fazendo retorno na calçada do condomínio”, disse.





Cotia e Cia entrou novamente em contato com a Prefeitura e aguarda retorno.





TEMPLO ZU LAI RECONHECE O PROBLEMA





que ficou fechado por dois anos em razão da pandemia - há algumas medidas, como aferição de temperatura – não podendo passar de 37ºC -, apresentação do comprovante de vacinação e também a restrição para, no máximo, 500 pessoas por vez. O trânsito é gerado porque para entrar no Templo Zu Lai –- há algumas medidas, como-, apresentação doe também a restrição para, no máximo,





O Templo reconhece que essas medidas de proteção juntamente com a demanda de visitantes acabam dificultando o trânsito no local. “O Templo Zu Lai reabriu com uma enorme demanda represada. Esse fato, somado as medidas de proteção adotadas para preservar a saúde de nossos visitantes, discípulos e voluntários, levou à formação de uma fila de veículos à espera de uma vaga em nossos estacionamentos”, disse em nota enviada ao Cotia e Cia.





Atendendo aos pedidos dos moradores vizinhos, encaminhamos um Ofício à Prefeitura de Cotia, que prontamente nos atendeu. A presença ostensiva da Secretária de Trânsito do município já sanou em grande parte o problema, pudemos constatar isso no número de reclamações e de motoristas buzinando, que diminuíram drasticamente no último fim de semana, dias 11 e 12 de junho





A reportagem voltou a fazer contato com a assessoria de imprensa do Templo Zu Lai para falar sobre o problema gerado nesta sexta-feira (17). Assim que houver um posicionamento, será acrescentado neste texto.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: