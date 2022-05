Templo Zu Lai reabrirá ao público após 2 anos fechado por causa da pandemia

Templo estabelece, no entanto, algumas regras para a sua reabertura; confira

Templo Zu Lai, em Cotia. Foto: Divulgação





templo budista Zu Lai, em Cotia, vai reabrir para visitantes a partir do dia 20 de maio. Em comunicado oficial publicado no site, o templo religioso, no entanto, estabelece algumas regras na reabertura. Após passar dois anos fechado em razão da pandemia da Covid-19, o, em Cotia,. Em, o templo religioso, no entanto, estabelece





Entre as normas, o templo explica que só funcionará, neste primeiro momento de reabertura, às sextas-feiras, aos sábados e domingos, sendo sextas, das 12h às 17h, e no final de semana das 9h30 às 17h.





“Para visitar e/ou participar de qualquer atividade, é obrigatório o uso de máscara, em todas as dependências inclusive áreas abertas, e estar vacinado contra Covid-19 e apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação”, diz o comunicado.





Ainda de acordo com o templo Zu Lai, haverá checagem de temperatura na entrada e qualquer pessoa que estiver com 37º C ou mais não poderá ingressar, bem como todos os seus acompanhantes/familiares.





“Será permitida a entrada de, no máximo, 500 pessoas, ainda que distribuídas em toda a área do Templo. Caso este número seja atingido em algum horário, será necessário aguardar a saída de visitantes para que outros possam entrar”, estabelece o texto.









O templo Zu Lai fica na Estrada Fernando Nobre, 1461, Parque Rincão, em Cotia. O Acesso é pelo Km 28,5 da Rodovia Raposo Tavares.