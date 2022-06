Fila de carros para visitar Templo Zu Lai impede entrada e saída de condomínio

Após contato do Cotia e Cia, Secretaria de Transportes e Mobilidade se manifestou sobre o ocorrido; confira a reportagem

Reportagem: Neto Rossi





Os moradores do condomínio Recanto das Flores, em Cotia, estão enfrentando um sério problema com o trânsito causado por carros que aguardam a entrada no Templo Zu Lai – maior templo budista da América Latina -, que fica ao lado do residencial. Aos finais de semana, o transtorno é grande para quem tenta sair ou para quem está chegando em casa [VEJA NO FINAL DA REPORTAGEM A ÍNTEGRA DA NOTA DO TEMPLO ZU LAI]





“O que acontece é que os porteiros fazem uma triagem, carro por carro, no portão aqui embaixo, na rua. Cada carro demora quase dez minutos. Os motoristas - nada simpáticos - e em clima nada ‘zen budista’ - fecham a entrada do condomínio e não conseguimos entrar e nem sair. São mal educados. Domingo escutei um motorista dizer que a rua é pública e que ele ia ficar lá até quando quisesse”, disse uma moradora que pediu para não ser identificada.









O templo religioso também permite a entrada de, no máximo, 500 pessoas por vez. “Caso este número seja atingido em algum horário, será necessário aguardar a saída de visitantes para que outros possam entrar”, diz o comunicado.





Com isso, o trânsito é gerado, já que a procura pelo templo é grande aos finais de semana. Segundo a mesma moradora, a síndica do condomínio está tentando falar com a administração do Zu Lai desde o primeiro final de semana que reabriu, mas sem sucesso. Ainda de acordo com ela, na semana passada, agentes do Departamento de Trânsito (Demutran) de Cotia até compareceram no local, mas sem nenhuma resolução eficiente.





“Os agentes proibiram a fila de carros no sentido da Raposo Tavares para o Templo, ficando a fila apenas no outro sentido, onde está meu condomínio. Ontem, parei para falar com os agentes de trânsito, mas eles estavam conversando na viatura. Falaram que não podiam fazer nada e que era melhor o condomínio contratar uma pessoa para ficar lá no portão e tentar conversar com os motoristas”, relatou.





Em contato com o Cotia e Cia, a síndica do Recanto das Flores, Andressa Rodrigues Silva, confirmou as tentativas em vão de falar com o Templo Zu Lai e com a Prefeitura de Cotia. De acordo com ela, o Zu Lai tem espaço suficiente para fazer a triagem do lado interno.





“Só que eles fecham o portão, fazem a triagem de carro a carro e o nosso condomínio, que é colado com o templo, fica totalmente fechado. A gente colocou um cone com uma faixa dizendo para não estacionar, mas eles derrubam o cone e passam por cima. Até agora, não vimos nenhuma atitude do templo”, comentou.





OUTRO LADO





Após a reportagem do Cotia e Cia fazer contato, a Prefeitura de Cotia publicou uma nota no site dizendo que a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) implantou uma terceira faixa no sentido da rodovia Raposo Tavares para dar mais fluidez ao trânsito "causado pelo grande número de veículos que têm como destino o Templo". "Esta é a única opção para os motoristas que vão acessar o Zu Lai. Além disso, a Setram regulamentou a proibição de estacionamento nos 100 metros anteriores e posteriores ao Templo, nos dois sentidos", informou um dia depois do contato da reportagem.

O sistema de segregação viária começou a funcionar no último domingo (12/06), depois que agentes de trânsito acompanharam o reflexo viário causado pelos veículos que visitaram o local no domingo anterior, dia 5. Portanto, aos domingos, os motoristas que tiverem como destino o templo e acessarem a Estrada Fernando Nobre a partir da Rodovia Raposo Tavares não conseguirão cruzar a pista em frente ao Templo para entrar no local, todos precisam fazer retorno adiante e acessar o Templo Zu Lai pela faixa segregada à direita.

Ainda de acordo com a nota, a Prefeitura disse que algumas opções foram avaliadas pelos agentes de trânsito e a segregação do fluxo de veículos com destino ao Templo "foi a melhor alternativa", já que na portaria todos os ocupantes dos veículos passam por aferição de temperatura e outras checagens realizadas pela administração do local, "situação que estava represando o viário da estrada Fernando Nobre".

O QUE DIZ O TEMPLO ZU LAI





Confira abaixo a íntegra da nota do Templo Zu Lai sobre o caso:







Após 2 anos com os portões fechados ao público, devido as restrições impostas pela pandemia, o Templo Zu Lai reabriu com uma enorme demanda represada. Esse fato, somado as medidas de proteção adotadas para preservar a saúde de nossos visitantes, discípulos e voluntários, levou à formação de uma fila de veículos à espera de uma vaga em nossos estacionamentos.



Atendendo aos pedidos dos moradores vizinhos, encaminhamos um Ofício à Prefeitura de Cotia, que prontamente nos atendeu. A presença ostensiva da Secretária de Trânsito do município já sanou em grande parte o problema, pudemos constatar isso no número de reclamações e de motoristas buzinando, que diminuíram drasticamente no último fim de semana, dias 11 e 12 de junho.



Acreditamos que com o apoio da prefeitura e com a demanda represada sendo atendida, em breve operaremos nos padrões pré-pandemia.



Agradecemos o veículo Cotia e Cia pelo espaço e nos colocamos à disposição."