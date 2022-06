Orçamento de Cotia para 2023 pode ser de R$ 1,2 bilhão

Receita estimada, que foi apresentada durante audiência pública na Câmara Municipal, é 26% maior do que a de 2022

Audiência pública da LDO aconteceu na segunda-feira (20). Foto: Câmara de Cotia





A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cotia realizou, nessa segunda-feira (20), a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023.





Para o próximo exercício, a receita estimada do município de Cotia é de R$ 1.228.487.000. Segundo os dados apresentados, a estimativa é que o PIB do município cresça 0,23% no próximo ano e 2,32% em 2024.





Segundo a Câmara, entre as obras prioritárias para 2023, tem a construção do Teatro Municipal e de três núcleos esportivos, implantação do pronto-socorro infantil, da nova sede da Guarda Civil Municipal (GCM), do Centro de Controle Operacional, de base para a Defesa Civil e do Centro da Criança e do Adolescente.









Participaram da Audiência Pública o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Paulinho Lenha (MDB), que conduziu a reunião, e o membro da Comissão, vereador Sandrinho Santos (SD). Esclarecendo dúvidas da população, esteve presente também o representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Paulo Sérgio dos Santos.





Elaborada anualmente pelo Poder Executivo com base no Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias norteia a elaboração do orçamento para o próximo ano.





Em Cotia, a LDO é orientada pelos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que estabelece prioridades e metas em diversas áreas, como erradicação da pobreza, redução da desigualdade, consumo e produção responsáveis.