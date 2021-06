Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê receita de R$ 951 mi para Cotia em 2022

Destaque

A expectativa é que neste ano Cotia tenha uma receita de quase R$ 915 milhões de reais.









Em 2022 a Receita do Município de Cotia deve ser 4% superior à de 2021. A previsão do Poder Executivo, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é que a cidade feche o ano com uma Receita Total de quase R$ 915 milhões, enquanto para 2022 a expectativa é que o valor seja próximo dos R$ 952 milhões.





Projeto de Lei nº 15/2021 , que institui a LDO para 2022, foi lido na 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada na última terça-feira, dia 1º de junho. O texto serve como base para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo exercício e segue as diretrizes do Plano Plurianual (PPA).





A LDO foi elaborada respeitando os limites constitucionais. Conforme determina a Constituição Federal , pelo menos 15% das receitas do Município devem ser aplicadas na área da saúde e 25%, pelo menos, na educação.





Até o fim deste ano, a Despesa total do Município deve chegar R$ 929,1 milhões. Para 2022, o valor é estimado em R$ 954,2 milhões, o que corresponde a um aumento de 2,7%.