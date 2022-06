Transporte por aplicativo agora tem 16 vagas para embarque e desembarque em Cotia

Veja onde estão as sinalizações

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia iniciou a implantação da sinalização das vagas específicas para embarque e desembarque de passageiros do transporte privado contratado por meio de aplicativo.





As vagas foram definidas após um levantamento realizado pela Setram e são destinadas exclusivamente para parada desta modalidade de transporte. O tempo de permanência será apenas o necessário para o embarque e desembarque do passageiro. A fiscalização começará assim que todas as vagas estiverem sinalizadas.





Os motoristas de aplicativo que forem flagrados embarcando ou desembarcando passageiros fora do local pré-definido [veja relação abaixo] estarão sujeitos à fiscalização e poderão ser autuados por parada em local proibido.





Nas vias não listadas a parada é permitida em qualquer ponto.





A Setram informou que seguirá monitorando as vias da cidade e, quando necessário, poderá ampliar o número deste tipo de vagas.





A instituição destas áreas está prevista em decreto municipal e tem como objetivo aumentar a segurança dos pedestres e dos motoristas, além de minimizar o impacto viário em importantes e movimentadas vias causado pelas frequentes paradas destes veículos.





Confira os primeiros pontos de parada para esta modalidade de transporte:





Estrada do Morro Grande, 326 (UPA Atalaia);





Rua Batista Cepelos, 118, Centro (próximo à Câmara Municipal);





Rua Lopes de Camargo, 115, Centro (próximo ao Calçadão);





Rua Senador Feijó, 288, Centro (Pastelaria Zhen);





Av. Professor José Barreto, 199, Centro (próximo ao ponto de ônibus do centro da cidade);





Av. Nossa Senhora de Fátima, 312, lado oposto, Vila Monte Serrat (próximo ao INSS);





Av. Nossa Senhora de Fágima, 810, Vila Monte Serrat (próximo ao Hospital Regional de Cotia);





Rua Katar Name, 176, Vila Monte Serrat (ao lado da farmácia Pense Farma);





Av. Roque Celestino Pires, s/nº Caucaia do Alto (Praça dos Romeiros);





Av. Roque Celestino Pires, 1.071, Caucaia do Alto (Supermercado Barbosa);





Rua Francisco Nunes de Oliveira, 1.202, Caucaia do Alto (próximo ao Terminal Rodoviário);





Av. Inocêncio Pires de Oliveira, 96, Caucaia do Alto (Banco Bradesco);





Rodovia SP-270, KM 23,500, Lageadinho (em frente ao Shopping Granja Viana);





Rua Adib Auada, 298, lado oposto, Jardim Lambreta (atrás do Shopping Granja Viana);





Rua Ushima Kira, 15, Granja Viana (lado oposto do Sacolão Saúde);





Avenida Engenheiro Leon Psanquevich, Cotia (em frente ao futuro Pronto-Socorro Infantil)