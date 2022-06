Operação Nerthus: Cotia e Cia confirma os secretários que foram alvos de busca e apreensão

Operação do Gaeco e da Polícia Militar Ambiental, deflagrada nesta sexta-feira (24), visa desarticular uma organização criminosa que pratica crimes ambientais em loteamento clandestino; Cotia e Cia teve acesso aos mandados de busca e apreensão; confira

Por Neto Rossi e Rudney Oliveira

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Militar Ambiental deflagraram, nesta sexta-feira (24), a Operação Nerthus, que visa desarticular uma organização criminosa que pratica crimes contra a lei de parcelamento do solo, contra o meio ambiente e de corrupção ativa e passiva no município de Cotia.

A investigação teve origem com adeflagrada em novembro de 2020, quando se identificou e desarticulou célula jurídica da facção criminosa do, denominada. Com base naquela investigação, também presidida pelo Gaeco, identificou-se uma