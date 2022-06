Neto Rossi: Eduardo Nascimento se aproxima de ex-líder de Lula para as eleições de 2022

Além de Vacarezza, encontro na noite desta quarta-feira (22) reuniu Quinzinho Pedroso, vereador Serginho, entre outros apoiadores do ex-vereador de Cotia; veja os bastidores na coluna do jornalista Neto Rossi

Eduardo Nascimento (PSB) e Cândido Vacarezza (Avante). Foto: Wilians Pitta





O ex-vereador de Cotia, Eduardo Nascimento (PSB), pré-candidato a deputado estadual, realizou na noite desta quarta-feira (22) uma reunião com seus apoiadores. O encontro reuniu cerca de 120 pessoas no bairro Portal da Primavera, em Cotia.





Junto com Eduardo, participaram do encontro o ex-prefeito de Cotia, Quinzinho Pedroso, o ex-líder dos governos Lula e Dilma, Cândido Vacarezza (Avante), que é pré-candidato a deputado federal, e o vereador de Cotia, Serginho, que é do mesmo partido de Eduardo.





Em sua fala, Eduardo destacou a presença de Vacarezza no encontro. “É um grande amigo, um grande homem, já fez muita coisa pelo Brasil. É um pré-candidato a deputado federal que nós precisamos aqui na região”, disse.



O ex-líder dos governos petistas falou da desigualdade social do Brasil, fez críticas ao governo Bolsonaro e enalteceu os tempos do governo Lula. “Tem 33 milhões de pessoas passando fome [no Brasil]. Isso é inadmissível. E se vocês imaginarem, há 5 anos, no Brasil, já tinha acabado a fome. Nós temos que mudar essa realidade”, disse.

“O Brasil estava paulatinamente crescendo, cresceu mais no governo Lula. No governo Lula, o Brasil ganhou importância política e ganhou importância econômica. Depois, o nosso país caiu ladeira abaixo e chegamos ao drama que nós vemos hoje”, completou.

Por sua vez, Quinzinho, que reaparece no cenário político após as eleições de 2020, quando declarou apoio a Welington Formiga à Prefeitura de Cotia, disse que a população da cidade está “sofrendo pela ausência de um deputado estadual”.

APOIO DOS VEREADORES DE COTIA

Eduardo Nascimento, que exerceu mandato de vereador em Cotia de 2016 a 2020, vem buscando apoio dos atuais parlamentares do Legislativo do município. O pré-candidato à Assembleia Legislativa esteve nas duas últimas sessões da Câmara sendo que, nesta semana, fez uso da tribuna para falar de sua pré-candidatura.

Ontem, na reunião, Eduardo reforçou o pedido para os vereadores o apoiarem nas eleições deste ano. “O Serginho está tentando trazer os outros vereadores da Câmara de Cotia para me apoiar. Com fé em Deus, tenho certeza que os 15 vereadores vão nos apoiar. Já está quase certo”, afirmou.



Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna

assuntos diversos sobre a cidade e a região.

foi duas vezee outras duas. Nos quatro mandatos. Em Brasília, foi líder do governo doVacarezza chegou a ser