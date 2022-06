Escola de Cotia suspende aulas de uma sala após ‘alto número de casos de Covid’

Comunicado foi enviado aos pais dos alunos nesta quinta-feira (23)

A Escola Municipal Samuel da Silva Filho, localizada no Mirante da Mata, em Cotia, suspendeu as aulas de uma turma do 6º ano após registrar “alto número de casos de Covid-19”. O comunicado foi enviado aos pais dos alunos nesta quinta-feira (23) - veja no final da matéria.





De acordo com a escola, as aulas foram suspensas a pedido da Vigilância Epidemiológica do município, que recomenda a suspensão por 14 dias. Com isso, a sala do 6º ano C só voltará agora após o fim do recesso escolar, que vai do dia 8 ao dia 27 de julho.





Fontes de dentro da unidade escolar disseram ao Cotia e Cia que ao menos 5 alunos testaram positivo para a doença e de que há funcionários da escola também infectados.





Procurada, a Secretaria de Educação não comentou o assunto.





Comunicado enviado aos pais dos alunos