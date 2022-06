Moradores reivindicam iluminação pública, asfalto e rede de esgoto em bairro de Cotia

#FalaCidadão: Dezenas de ofícios solicitando os serviços de infraestrutura já foram encaminhados para a Prefeitura de Cotia, mas não houve resposta; veja o vídeo com o relato de uma das moradoras

Montagem feita a partir das imagens enviadas ao Cotia e Cia





Moradores do Paisagem Casa Grande, em Cotia, reivindicam serviços de infraestrutura no bairro, que fica entre o Jardim Sandra e o Morro Grande. Vídeos enviados ao Cotia e Cia mostram as condições precárias do local, que não tem rede de esgoto, iluminação pública e nem pavimentação asfáltica.









Moradores ouvidos pela reportagem relataram o perigo, por exemplo, de andar à noite pelas ruas do bairro. Sem asfalto, o problema também é relatado por motoristas, que enfrentam dificuldades principalmente em dias de chuva.





“Tem postes, mas não tem luz. Esgoto, não tem. Aqui não tem nada. Quando a gente questiona o prefeito, ele fala que aqui é um bairro novo, diz que vai dar atenção, mas nunca veio”, relata Noemi Martins Gomes dos Santos, moradora do bairro que enviou as imagens ao Cotia e Cia.





A reportagem também recebeu cópias de dezenas de ofícios protocolados juntos à Prefeitura de Cotia, solicitando serviços de melhorias no bairro. Muitos desses documentos foram feitos por vereadores da cidade, que também não foram atendidos pelo Executivo.





Ofício enviado pelo vereador Serginho (PSB)



Cotia e Cia também entrou em contato com a Prefeitura por meio da assessoria de imprensa, que nos garantiu retorno das demandas encaminhadas. Porém, até a publicação desta reportagem, nenhuma resposta foi enviada.