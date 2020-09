Destaque

Acidente ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (21).

No início da manhã desta segunda-feira (21), um motociclista morreu após se acidentar na altura do KM 6 da Estrada de Caucaia do Alto, próximo ao bairro dos Pereiras, ele perdeu a direção de sua motocicleta vindo a se chocar gravemente com a lixeira de ferro.

O motociclista chegou a ser socorrido ainda com vida ao Pronto Socorro de Caucaia do Alto, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.