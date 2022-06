Bebê testa positivo pra Covid-19 no Hospital de Cotia e consegue vaga em UTI após 3 dias

Família teve que procurar o Ministério Público diante da falta de vaga em UTI, que só saiu na noite de hoje; bebê de 1 ano e 5 meses ficou intubado todo este tempo

Bebê de 1 ano ficou três dias intubado no PS do Hospital de Cotia

Por Neto Rossi





Um bebê deonde ele está internado desde segunda-feira (30) com problemas respiratórios. A vaga, no entanto,O bebê,, será transferido ainda hoje para o, segundo informou a família.A mãe do menino contou aoque ele já esteve internado por problemas respiratórios, mas nunca precisou de intubação. Ela relatou que seu filho temA avó materna do bebê chegou a procurar opara abrir um termo de declaração sobre a falta de vaga para seu neto. De acordo com o documento, ela relatou que a médica responsável pelo menino informou que ele necessitariaAinda de acordo com o relato da avó ao MP, onformou que o bebê teria que aguardar a vaga na fila.Antes mesmo de sair a vaga na UTI,fez contato com a. Em nota, a Cross informou que estava monitorando o caso do paciente e que já estava auxiliando no pedido de transferência para unidade de referência., finalizou.