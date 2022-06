Viaduto da Estrada de Caucaia ganha semáforos provisórios e sistema ‘pare e siga’

Semáforos começam a funcionar a partir da próxima segunda-feira (6)

Semáforos no viaduto da Estrada de Caucaia. Foto: Divulgação

Por conta da duplicação do viaduto da estrada de Caucaia, a partir da próxima segunda-feira (6), começam a funcionar os semáforos provisórios no trecho da obra e o sistema ‘pare e siga’.





Segundo a Prefeitura, isso se dá por conta da necessidade de interdição de parte do leito carroçável do viaduto. Os motoristas que seguirem em sentidos opostos da via devem ficar atentos, pois terão que fazer o revezamento para a passagem.





“Tudo estará devidamente sinalizado. Com a duplicação, o viaduto passará a contar com 14 metros de largura em cada um dos sentidos e canteiro central”, explicou a Prefeitura em nota.





De acordo com o Executivo, a duplicação do viaduto é a etapa final “da maior obra de infraestrutura viária executada pela Prefeitura”.