Duas escolas municipais de Cotia são alvo de fiscalização surpresa do TCE-SP

Ao todo, ação envolveu 502 agentes da fiscalização em vistoria simultânea de 485 unidades de ensino distribuídas em 348 municípios do Estado

EM Prefeito Mario Ivo Isaac Pires foi uma dos alvos da operação do TCE. Foto: Google imagens





Após detectar situações preocupantes em escolas municipais e estaduais em novembro de 2021, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou, na quinta-feira (28), Dia da Educação, uma nova fiscalização surpresa nas unidades escolares para vistoriar se foram feitas adequações e correções das falhas apontadas na inspeção anterior.





A ação envolveu um corpo técnico de 502 agentes da fiscalização, que realizaram a vistoria simultânea de 485 unidades de ensino – 345 escolas municipais e 140 estaduais – distribuídas em 348 municípios do Estado, incluindo a Capital, com escolas sob a responsabilidade do Governo Estadual e dos municípios.





Em Cotia, foram alvo da fiscalização as escolas municipais Prefeito Ivo Mário Isaac Pires, em Caucaia do Alto, e Rosa Augusta de Moraes, no Mirante da Mata. O TCE explicou ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (29) que as informações sobre irregularidades encontradas nas escolas de Cotia constarão em um relatório individualizado, que será disponibilizado nos próximos dias.





Procurada, a Secretaria de Educação de Cotia não se manifestou sobre o caso até a publicação desta reportagem. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.





AINDA SOBRE AS FISCALIZAÇÕES





Ao revisitar as instituições, o TCESP disse que busca confrontar a situação e averiguar se houve evolução ou piora no serviço prestado à população.





“Um dos efeitos mais danosos e perversos da pandemia foi o acesso desigual ao ensino. Recuperar o tempo perdido deve ser prioridade. E isso só vai acontecer se houver condições adequadas. Nós voltamos a essas escolas para checar se algo foi feito para melhorar a situação dos alunos. Vamos cobrar e insistir com os gestores”, afirmou o Presidente do TCESP, Dimas Ramalho.





De acordo com o TCE, a fiscalização checou a infraestrutura das escolas, bem como o fornecimento de água, manutenção e limpeza dos ambientes, salas de aulas, banheiros, cozinha, locais de convivência, pátios e quadras esportivas.





A vistoria incluiu, ainda, inspeções em transporte escolar, uniformes, equipamentos, materiais didático-pedagógicos e computadores com acesso à internet.





Preliminarmente, o órgão disse que foram encontrados problemas que colocam em risco a vida e a saúde de alunos, professores e funcionários.





Pneus de ônibus carecas, extintor de incêndio vencido, crianças sendo transportadas sem cinto de segurança, alimentos vencidos e armazenados de forma inadequada, paredes com mofos e infiltrações, estruturas com rachaduras e risco de queda, quadra esportiva com condições insalubres devido a fezes de pombos e presença de baratas foram alguns dos apontamentos feitos pelo Tribunal.





O TCE ainda informou que todas as prefeituras e órgãos estaduais serão notificados a corrigir e prestar esclarecimentos detalhados sobre cada caso.