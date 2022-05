Cotia elege Conselho Municipal de Cultura depois de 12 anos; conheça os conselheiros

Integrantes do movimento hip-hop da cidade contestaram a “burocracia do edital” e conseguiram fazer com que todos presentes tivessem direito ao voto; eleição aconteceu neste sábado (7), na Biblioteca Batista Cepelos

Integrantes do movimento hip-hop de Cotia realizaram protesto antes da votação. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Após 12 anos, o município de Cotia elegeu, neste sábado (7), o Conselho Municipal de Cultura. Foram eleitos oito titulares e quatro suplentes, representando diferentes categorias. A eleição ocorreu na Biblioteca Batista Cepelos.









Antes mesmo de iniciar a votação, integrantes do movimento hip-hop da cidade contestaram os requisitos do edital. Segundo eles, a burocracia para determinar quem estava apto ao voto impediu a participação dos ativistas da cultura.





De acordo com o edital, os eleitores deveriam comprovar atuação e residência na cidade há pelo menos dois anos, por meio de inscrição no Mapa Cultural de Cotia ou por meio de comprovação por igual período, com comprovantes de residência, documentos de identificação e atuação confirmada em páginas nas redes sociais.









Os ativistas do hip-hop reclamaram que não tiveram acesso ao edital e pediram mais tempo para terem participação no voto. A proposta foi levada para assembleia e ficou decidido o seguinte: a votação ocorreria hoje mesmo e todos os presentes teriam direito a votar em um representante de cada categoria. A proposta foi aceita pela maioria.





As categorias eram: artes cênicas, artes plásticas, arte urbana, artes visuais, cultura popular, etnia, literatura e música. Como nas categorias de artes cênicas, artes plásticas, etnia e literatura tinham apenas um candidato em cada, elas ficaram sem suplente.





CONHEÇA OS ELEITOS





Artes Cênicas: Beatriz Silva Santana de Almeida (Titular)





Artes Plásticas: Valterísio Morais de Oliveira (Titular)





Arte Urbana: Eder Dias (Titular) e Gabriella Pereira (Suplente)





Artes Visuais: Ana Paula de Alcântara (Titular) e Flávia Regina Macedo (Suplente)





Cultura Popular: Inimá Afonso dos Santos (Titular) e Vilma Cristina Soutelo (Suplente)





Etnia: Robson Filocomo (Titular)





Literatura: João Batista Romani (Titular)





Música: Adriano Jorge Araújo (Titular) e Maria Magaly de Oliveira (Suplente)





Os eleitos ao Conselho Municipal de Cultura assumirão o mandato de dois anos.





Eleição do Conselho de Cultura aconteceu na Biblioteca Batista Cepelos. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





O QUE É E O QUE FAZ O CONSELHO DE CULTURA





O Conselho Municipal de Cultura é um órgão consultivo e fiscalizador das políticas e das ações de cultura no município.





Compete a ele participar da elaboração e implementação de políticas de cultura, bem como do Plano Municipal de Cultura, propor ações e projetos que possam integrar o orçamento anual do setor, promover e cooperar com a conservação do patrimônio cultural e natural do município, entre outros.





Os eleitos ao Conselho não são remunerados.





