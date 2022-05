No frio de 8ºC, voluntário leva roupas e cobertores para população de rua em Cotia; VÍDEO

Reportagem do Cotia e Cia acompanhou Israel Favaro em uma noite de trabalho voluntário junto às pessoas em situação de rua. Assista ao vídeo e veja como ajudá-lo a continuar com esse trabalho

Cotia, quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Faz 8 graus na cidade, mas a sensação térmica nesta noite é de pelo menos 5º C, devido ao vento.





Saí para as ruas junto com Israel Favaro, em sua caminhonete branca carregada de roupas, sapatos e cobertores que serão doados às pessoas em situação de rua. [VEJA O VÍDEO DA REPORTAGEM NO FINAL DO TEXTO].





Junto com Israel, que há mais de dez anos já realiza esse trabalho social, está Edmilson, um jovem que o ajuda nas entregas noturnas.





No caminho ao centro de Cotia, onde será nossa primeira parada, Israel disse o quanto é gratificante esse trabalho e também o quanto lhe traz responsabilidade.









“Em noites frias como a de hoje, eu não consigo dormir em paz sem passar [nas ruas] para vê-los. Se eu amanhecer com uma notícia triste, eu vou falar, ‘puts’, deveria ter ido”, diz.





Na Praça Joaquim Nunes, centro da cidade, enquanto Israel e Edmilson fazem as doações, uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia aparece para cadastrar um casal em situação de rua e os convida para passar a noite em uma casa de acolhimento, localizada em Caucaia do Alto. Mas o casal não aceita.





Depois da Joaquim Nunes, seguimos destino à Praça da Matriz, onde um grupo passa as noites em cima do palco. Lá, Israel entrega mais roupas e cobertas.









O interessante é que todas as pessoas em situação de rua já o conhecem. Ele chega, se identifica e já é bem recepcionado. E isso até mesmo nas chamadas ‘cracolândias de Cotia’, para onde seguimos após a Matriz.





A primeira cracolândia que fomos fica no antigo prédio do Cotia Hall, onde funcionava, há mais de dez anos, uma casa de shows. Abandonada, hoje a estrutura, que em parte está demolida, serve de abrigo para usuários de crack. E lá Israel entregou mais roupas e cobertores.





Depois seguimos para a região do Morro do Macaco, onde há mais dois lugares que abrigam usuários de crack.





Em um trajeto de cerca de três horas, Israel finaliza mais uma noite. Mais de 60 cobertores entregues, fora as peças de roupas. E isso ele faz praticamente todas as noites.





Israel precisa continuar nesta missão e, para isso, necessita de ajuda. Segue o número de seu WhatsApp: 11 94514-5619.