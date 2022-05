Com a chegada do frio, Prefeitura de Cotia monta plano de ação junto à população de rua

Prefeitura informou que oferece atendimento para pessoas em situação de rua com possibilidade de pernoite e atendimento durante o dia, mas não disse o local





Uma nova frente fria deve chegar a Cotia já nesta quarta-feira (18). Por causa de uma forte massa polar, as temperaturas podem cair para 5º C e devem seguir assim até o final de semana.









Diante disso, a Prefeitura de Cotia, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) divulgou, nesta segunda-feira (16), um plano de intensificação das abordagens sistematizadas a pessoas em situação de rua.





Entre as ações do plano de intensificação das abordagens estão maior número de saídas noturnas aos locais com a presença de pessoas em situação de rua e um profissional da enfermagem para acompanhar os atendimentos.





Para quem não aceitar sair das ruas, a prefeitura disse que será disponibilizado cobertores, creme dental, escova de dente e álcool em gel. As ações também contemplam a busca ativa de familiares das pessoas em situação de rua.





A prefeitura também disse que oferece atendimento para pessoas em situação de rua com possibilidade de pernoite e atendimento durante o dia, mas sem divulgar o local.





“Todas as pessoas abordadas são convidadas a irem para o local, lá podem tomar banho, lavar seus pertences, se alimentar, participar de atividades e, paralelo a isso, é realizado um trabalho de busca ativa de familiares destas pessoas. O nosso objetivo, sempre, é reinserir as pessoas à sociedade e à família”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Mara Franco.