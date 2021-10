Artistas vão à Câmara de Cotia e cobram inclusão de projetos culturais no orçamento municipal

Destaque

Comissão de artistas foi recebida por parlamentares que se comprometeram com as demandas do grupo; além dos 40 projetos culturais, artistas pedem a criação de um Conselho de Cultura e também que 13 leis municipais, referentes à Cultura, sejam efetivadas









Foto: Ana Paula Alcântara

Um grupo formado por cerca de 20 artistas compareceu na sessão da Câmara Municipal de Cotia, nesta terça-feira (5), para entregar aos vereadores um ofício reivindicando que 40 projetos culturais sejam inseridos no orçamento da Secretaria Municipal de Cultura.





Além dos projetos, os artistas independentes também pedem que 13 leis municipais, que contemplam a área da cultura, sejam de fato efetivadas. O grupo ainda reivindica a criação de um Conselho Municipal de Cultura, que a cidade não tem desde 2009.





Um dos integrantes do movimento, Felipe La Rosa, explicou que dentre esses 40 projetos, tem teatro, dança, música e artes plásticas. “Se em 2022 tivermos uma agenda com esses 40 projetos, eu acredito que será a maior revolução de cultura que Cotia já teve”, disse La Rosa aos demais artistas [VEJA MAIS DETALHES NO VÍDEO ABAIXO].









Uma comissão, formada por quatro artistas, foi recebida durante a sessão, em sala reservada, pelo presidente da Câmara, vereador Celso Itiki (PSD), e pelo vereador Edson Silva (Repub).





Durante a reunião, ficou acordado que as pautas dos artistas seriam encaminhadas aos demais parlamentares do Legislativo. Além disso, o presidente da Câmara disse que cobraria uma resposta do secretário de Cultura, Arildo Gomes, que já está com os 40 projetos e as demais demandas em mãos. Itiki também propôs agendar uma reunião com o prefeito Rogério Franco.