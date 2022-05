Caucaia do Alto pode ter sensação térmica de 0ºC nos próximos dias

Mudança brusca do tempo fará com que as temperaturas despenquem a partir da próxima segunda-feira (16).









E para quem gosta do frio a próxima semana será um prato cheio, já para quem prefere o calor é bom já ir tirando o casaco e os cobertores do armário porque a sensação térmica em Caucaia do Alto pode chegar a 0ºC na próxima quarta-feira (18), veja abaixo a previsão completa para próxima semana.









Mínima de 13º e máx de 21ºC

Céu encoberto e chuva fraca no decorrer do dia.





TERÇA

17 Maio

Mínima de 7º e máx de 17º

A noite será com sensação térmica de 5º e pode ter chuva fraca no período da manhã.





QUARTA

18 Maio

Mínima de 3ºC e máx. de 13ºC

Madrugada deve ter sensação térmica de 0ºC, o dia deve ser nublado com aberturas de sol.





QUINTA

18 Maio

Mínima de 4ºC e máx. de 15ºC

Madrugada deve ter sensação térmica de 2ºC, o dia deve ser nublado com aberturas de sol.





SEXTA

19 Maio Mínima de 6ºC e máx. de 16ºC Dia nublado e não deve chover.









As informações são do TEMPO.COM